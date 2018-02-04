Обузевшие. На концерте Ольги Бузовой в Архангельске давили людей

В минувшую субботу Архангельск посетила теледива (Дом-2») Ольга Бузова, которую кто-то назвал певицей.

Уже в воскресенье соцсети пестрели фотографиями толпы фанатов (с вкраплениями областных депутатов), штурмующих двери клуба «М-33».

Теперь дива раздает интервью федеральным изданиям, полная самомнения, что она покорила Архангельск. Тоже самое и в соцсетях:

«Я больше сильной и счастливой одна не боюсь...быть. Раскачали сегодня Архангельск, M33, sold out. Самый громкий город. Спасибо..L Love #малополовин#обузевшие#buzovateam#подзвукипоцелуев#моилюдивсегдасомной».

Между тем очевидцы рассказывают поистине жуткие вещи… этакий облегченный вариант «Зимней вишни».

Из Facebook:

На второй зоне пропуска мы простояли, наверное, час в ожидании, когда заветные двери откроются. За это время в помещении закончился кислород и люди стали друг к другу ближе в буквальном смысле. А мои уши наслушались от 14-15 летних молодых, красивых девушек столько нецензурных слов, что была в шоке. Я в этом возрасте хотя и была с гонором, но не разговаривала с подругами «на матах» и у меня не было кумиров, за которых готова была растоптать.

Когда двери в зал наконец-то открыли – начался ад, толпа 15-летних ринулась в зал, сметая на своем пути детей и других людей. Они толкали впереди стоящих, где-то , наверное, бежали по ним, били локтями.

Меня тоже зажало и понимая, что скоро упаду, я спряталась в небольшую выемку в стене и подумала: «Ладно, это волна пройдет и я зайду», вклиниться в это «наводнение» было самостоятельно невозможно. И вдруг, высокая девушка перекрыла своим телом поток людей и говорит: «Давай, беги, я задержу их, быстрей». Я вылезла из своей норки, и побежала. Сейчас это смешно, а вчера это выглядело как спасение меня от зомби.

Наблюдатели старшего возраста с тоской вспоминают времена, когда такие же толпы собирали «Аквариум», ДДТ, «Алиса», «Крематорий»…