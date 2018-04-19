Намечены новые перспективы сотрудничества Северодвинска с республикой Беларусь

Глава Северодвинска Игорь Скубенко и первый заместитель главы администрации Партизанского района белорусской столицы Денис Капитан подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Делегация из братской республики находится в городе корабелов уже несколько дней. Вместе с северодвинцами посланцы Беларуси приняли участие в праздновании Дня города и Дня Военно-Морского флота.

- Мы увидели, с каким уважением здесь относятся к ветеранам, чтут традиции и поддерживают связь поколений. Городом руководит молодая и амбициозная команда, которая искренне переживает за благополучие его жителей, - отметил Денис Капитан.

Отметим, что Северодвинск и Партизанский района Минска связывают многолетние дружба и сотрудничество, а сегодня стороны подписали обновлённый договор, который подразумевает расширение сфер взаимодействия.

- Первым международным документом, подписанным представителями нашего района в 2004 году, было соглашение о сотрудничестве с Северодвинском. Несмотря на географическое расстояние, наши народы близки исторически и духовно. Наш район и Северодвинск сходны по структуре: мы тоже стремимся к преодолению монопрофильности, развиваем малый и средний бизнес и накапливаем инвестиционный потенциал, - подчеркнули гости из Минска.

Начальник управления социальной защиты администрации Партизанского района Светлана Петрова рассказала об подведомственных ей учреждениях.

- Сотрудничество в социальной сфере даёт открывает прекрасные перспективы для реализации совместных интересных и полезных для горожан проектов, - считает она.

- С Беларусью надо дружить! Партизанский район отличается мощным промышленным комплексом и вносит существенный вклад в бюджетообразование Минска. Наука и образование, спорт и туризм, бизнес и IT-технологии - именно в этих областях мы строим тесное сотрудничество, - резюмировал Игорь Скубенко.

Перед отъездом у белорусской делегации запланированы встречи в учреждениях социально-культурной сферы Северодвинска.