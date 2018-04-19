Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Намечены новые перспективы сотрудничества Северодвинска с республикой Беларусь

Глава Северодвинска Игорь Скубенко и первый заместитель главы администрации Партизанского района белорусской столицы Денис Капитан подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Делегация из братской республики находится в городе корабелов уже несколько дней. Вместе с северодвинцами посланцы Беларуси приняли участие в праздновании Дня города и Дня Военно-Морского флота.

- Мы увидели, с каким уважением здесь относятся к ветеранам, чтут традиции и поддерживают связь поколений. Городом руководит молодая и амбициозная команда, которая искренне переживает за благополучие его жителей, - отметил Денис Капитан.

Отметим, что Северодвинск и Партизанский района Минска связывают многолетние дружба и сотрудничество, а сегодня стороны подписали обновлённый договор, который подразумевает расширение сфер взаимодействия.

- Первым международным документом, подписанным представителями нашего района в 2004 году, было соглашение о сотрудничестве с Северодвинском. Несмотря на географическое расстояние, наши народы близки исторически и духовно. Наш район и Северодвинск сходны по структуре: мы тоже стремимся к преодолению монопрофильности, развиваем малый и средний бизнес и накапливаем инвестиционный потенциал, - подчеркнули гости из Минска.

Начальник управления социальной защиты администрации Партизанского района Светлана Петрова рассказала об подведомственных ей учреждениях.

- Сотрудничество в социальной сфере даёт открывает прекрасные перспективы для реализации совместных интересных и полезных для горожан проектов, - считает она.

- С Беларусью надо дружить! Партизанский район отличается мощным промышленным комплексом и вносит существенный вклад в бюджетообразование Минска. Наука и образование, спорт и туризм, бизнес и IT-технологии - именно в этих областях мы строим тесное сотрудничество, - резюмировал Игорь Скубенко.

Перед отъездом у белорусской делегации запланированы встречи в учреждениях социально-культурной сферы Северодвинска.

 

 

31 июль 11:04 | : Общество

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2018 (233)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)


Деньги


все материалы
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20