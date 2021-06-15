Куда исчезают российские пенсионеры?

Таким нериторическим вопросом задалась действующий депутат от Архангельской области Ирина Чиркова:
- Росстат не видел такого резкого падения за всю историю наблюдений - четверть века. С июля 2020 года по июль текущего года число пенсионеров снижалось ежедневно почти на 5,5 тысяч человек. Общее количество получателей пенсий в России сократилось до минимума 2015 года – чуть менее 42,5 млн человек.
Основной причиной происходящего эксперты называют повышение пенсионного возраста, а также пандемию коронавируса. То есть одни пенсионеры (по старому законодательству) ещё обязаны работать, а другие просто умерли.
Чудовищная статистика! Зато наши правители, партия власти и Пенсионный Фонд кричат о том, что нет средств на повышение пенсий и индексацию работающим пенсионерам! Как это нет?! Экономию от чудовищной статистики куда деваете?!
Наши СПРАВЕДЛИВЫЕ предложения:
вернуть прежний пенсионный возраст (50/55 на Севере)
гарантировать индексацию всех пенсий
увеличить пенсионные выплаты
ликвидировать Пенсионный Фонд и все его региональные филиалы, их функции вернуть Министерству труда и социальной политики
запретить оптимизацию в здравоохранении и поставить медицину в приоритет госполитики