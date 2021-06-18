Минтранс делит жителей Архангельской области на «черных» и «белых»

Своими впечатлениями о состоянии дорожной инфраструктуры региона поделилась действующий депутат Государственной думы Ирина Чиркова:
- В начале 2019 года 85 процентов региональных автомобильных дорог находились в ненормативном состоянии. К концу 2020-го, благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», этот показатель составил 83 %. Прогресс, конечно, слабый: при подобном ежегодном приросте в 1 % ждать хороших дорог в Поморье придется долго. Нельзя забывать и о муниципальных дорогах - они в Архангельской области в ненормативном состоянии на 96 %.
Чтобы наладить ситуацию, ремонты должны в разы опережать процессы разрушения. Пока же, согласно данным профильного министерства, обеспеченность финсредствами составляет менее 30 процентов. Только на исполнение судебных решений еще два года назад требовалось более 9 млрд рублей.
В нашем регионе автомобильные дороги тесно связаны с переправами через реки. Те, что обслуживает Архавтодор, бесплатны для пассажиров и еще более-менее содержатся, а остальные равнодушно возложены правительством области на плечи мелких предпринимателей. Еще и граждане должны платить за паромные переправы, чтобы добираться до дома/больницы/работы.
Последними как раз упрямо не хотят заниматься областные чиновники, хотя подъезды к паромным переправам - это тоже дорожная деятельность в рамках обязательств по содержанию. Ведь зимой затраты на прочистку и содержание ледовых переправ, как и подъездов к ним, Министерство транспорта Ао на себя берет без вопросов. А вот большую часть года, когда через реки надо переправляться, чиновники вдруг сочиняют, что «край» региональной дороги кончается за несколько десятков метров от берега. Поэтому люди вынуждены забираться на катера и паромы по грязи и буреломам. Отсыпки насыпей для причаливания паромов на маленьких переправах за бюджетный счет не производятся. Исключением является разве что село Ломоносово, где кое-какие работы иногда делаются, поскольку сюда хоть иногда заглядывают туристы.
А вот, например, левый берег на переправе Кобылье - Усть-Пинега, где я побывала, в сырую погоду превращается в полосу препятствий. Несмотря на обращения холмогорских депутатов и жалобы людей, многие годы здесь и еще на десятке подобных переправ региона не проводится отсыпка дорожного полотна и обустройство площадок ожидания - все это, конечно же, понижает уровень транспортной безопасности. А уж о комфорте граждан и говорить не приходится...
Вот и получается, что жители нашей области поставлены в неравные условия. Где-то переправы бесплатны для граждан и благоустроены, а где-то - за плату. Где-то причалы чистятся и благоустраиваются, а где-то люди вязнут в грязи и буераках. Где-то госконтактами, где заказчиками выступает «Архангельскавтодор», предусмотрена оплата подрядчикам как услуг паромных переправ, так и содержания подходов/подъездов к ним, содержание причалов и даже освещения (например, на переправах Красноборск-Дябрино, или Ныкола-Двинской, или Ичково-Копачево и др.). А где-то, как в Кобылье-Усть-Пинега, люди платят за переезд, да еще и не получают комфорта, а могут и пострадать...
Согласитесь, странное и несправедливое видение руководством нашего региона задачи по обеспечению нормальных условий функционирования речных перевозок - и это видение не очень похоже на государственный подход. Пока только заметно, как отдельные чиновники Минтранса, отмахиваясь от маленьких переправ, фактически накладывают на малый (и так еле живой!) бизнес дополнительные затраты.
Подготовлю справку на основании поступивших на мое имя обращений от предпринимателей, занимающихся речными перевозками, и выйду на серьезный разговор с профильным министерством Архангельской области. Объём финансирования для содержания региональных дорог и переправ нужно однозначно увеличивать.