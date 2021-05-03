Губернатор Цыбульский №1 в партийном списке "Единой России" от Архангельской области

Победители и лидеры предварительного голосования представят партию на выборах в федеральный парламент. Они будут избираться как по списочной части, так и по одномандатным избирательным округам. Кандидаты расположены в соответствии с теми местами, которые они заняли в предварительном голосовании. Также Дмитрием Медведевым были предложены ряд других кандидатур для внесения в списки.
В пятерку лидеров федерального списка партии на выборах в сентябре вошли министр обороны Сергея Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Региональная группа кандидатов №19 — Архангельская область и Ненецкий автономный округ:
По одномандатным избирательным округам по Архангельской области — Александр Юрьевич Спиридонов – победитель предварительного голосования по 72 округу, и Вторыгина Елена Андреевна – победитель предварительного голосования по 73 округу.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский:
— XX Съезда партии «Единая Россия» запомнился выступлением Президента, который как всегда обратил внимание на самые актуальные и волнующие каждого человека вопросы. Это и поддержка семей с детьми, и необходимость обновления и ремонта инфраструктуры, и ремонты дорог, и строительство, и самое главное — капитальный ремонт школ. Это именно те актуальные задачи, над решением которых мы работаем на уровне региона. По сути, Президент поставил перед нами, перед партией «Единая Россия», задачу на ближайший пятилетний период, понимая, что на сегодняшний день партия большинства – это та сила, которая во многом помогает претворять в жизнь обозначенные решения. Дмитрий Анатольевич Медведев в своём выступлении обозначил те направления и цели, которые на ближайшие пять лет перед собой ставит Партия. Президент в своём выступлении в том числе, указал и на возможные ресурсы, которые могут быть на них направлены. Важно, что ещё раз было подчёркнуто: о работе, которая была проделана партией за прошедший пятилетний период, необходимо отчитаться перед избирателями. Необходимо правдиво и открыто рассказать о том, чего удалось добиться, не скрывать того, где не удалось что-то сделать, понять причины и подумать вместе с избирателями, как дальше эти вопросы решать. Задачи на Съезде поставлены, цели определены, кандидаты утверждены — начинаем работу.
Напомним, Съезд «Единой России» прошел 19 июня в Москве. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников было сокращено втрое по сравнению с запланированным. Съезд прошел с соблюдением всех действующих требований безопасности.