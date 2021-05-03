"Я сам привился без последствий". Иван Новиков в Вельской ЦРБ

Во время рабочей поездки по области Секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России» Иван Новиков посетил Вельскую центральную районную больницу. С главным Дмитрием Басавиным шёл разговор о ходе вакцинации в районе. Главный врач Вельской ЦРБ рассказал, что в текущем году в больницу проступило более 6 000 доз вакцины против коронавирусной инфекции и очередь на вакцинацию отсутствует. Люди записываются на вакцинацию через регистратуру больницы, а так же с помощью порталов Госуслуги и здрав29 на определенное время. Перед вакцинацией все обязательно проходят осмотр терапевта.
Кроме этого, в крупные населенные пункты, где есть амбулатория, вакцина доставляется сотрудниками амбулатории, а в населенные пункты, где амбулатория отсутствует, выезжает мобильная бригада.
Главный врач обозначил основные задачи, над которыми сегодня работает учреждение. Во- первых, это увеличение провакцинированного населения с 10% до 40%, во-вторых, проведение расширенной диспансеризации постковидных пациентов, в-третьих — мобилизация медицинского персонала, чтобы работа медицинских учреждений не создавала проблем для жителей.
«Мы проводим большую работу с населением, чтобы у каждого была возможность вакцинироваться. К сожалению, бывают случаи, когда гражданин на первую прививку пришел, а на вторую не захотел. Поэтому мы ведем большую работу, чтобы жители добросовестней относились к вакцинации», — говорит Дмитрий Басавин.
По данным регионального правительства, наблюдается увеличение числа заболевших COVID-19, особенно на юге области. Однако ситуация под контролем — имеется достаточное количество коек, санитарных средств защиты, кислородных аппаратов. Правительство Архангельской области ведет сегодня серьезную работу для обеспечения жителей вакцинацией.
«Мы сегодня наблюдаем подъем заболевания, особенно на юге региона. Чтобы не допустить ситуации, возникшей в 2020 году, нужно воспользоваться возможностью, которую дает государство — привиться. Тем самым обеспечить себя иммунитетом и не подвергать опасности сограждан. Я сам привился в феврале без каких-либо последствий, что позволяет мне сегодня не отвлекаться на больничные листы и не создавать угрозу другим», — отметил Иван Новиков.
Завершая встречи в больнице, Иван Новиков поздравил всех сотрудников Вельской ЦРБ с наступающим праздником — Днем медицинского работника и вручил подарки от Регионального отделения Партии.