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В мэрии Архангельска новый руководитель аппарата

Глава города сегодня представил своего нового первого заместителя – руководителя аппарата администрации. Эта должность в народе называется «серый кардинал».

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Денис Викторович Лапин родился в 1981 году в Архангельске. Закончил факультет государственного и муниципального управления Поморского государственного университета по специальности «Менеджмент».

 Управленческий стаж в сфере промышленности – более 14 лет. Имеет опыт руководства территориально распределенной командой в пределах Северо-Западного федерального округа. С 2006 года работал в должности генерального директора крупной лесозаготовительной компании. В 2016 году прошел обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, а затем МВА-курс в Московской школе управления Сколково. 

Напомним, после ухода Николая Евменова в отставку в мае 2020-го эту должность занимал нынешний мэр Дмитрий Морев.

18 январь 12:09 | : Политика

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