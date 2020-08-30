За расходами матценностей в мэрии Архангельска будет следить Игорь Шумилов

Глава города Дмитрий Морев назначил начальником контрольно-ревизионного управления Игоря Шумилова.
Игорь Валерьевич Шумилов родился в 1973 году. Получил высшее образование по специальности «Инженер-технолог» в АГТУ, затем проходил обучение на курсах переподготовки в высших учебных заведениях ФСБ России. Имеет опыт руководящей работы более 20 лет - в органах государственной безопасности и на предприятиях.
Контрольно-ревизионное управление, которое возглавил Игорь Шумилов, осуществляет контроль за расходом средств и материальных ценностей, а также контроль за состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и отчетности в департаментах администрации подведомственных учреждениях.