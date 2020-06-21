Кто там утратил доверие? Архангельская ГорДума приготовилась к очередной сессии

Напомним, та, что прошла в начале сентября и касалась конкурса на место главы города, была внеочередной.
И вот…
23 сентября 10:00 начнёт свою работу двадцать вторая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.
P.S. В повестке будущей сессии, по мнению редакции, самым интригующим моментом будет обсуждение пункта 12 - о порядке увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия.