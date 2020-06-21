Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кто там утратил доверие? Архангельская ГорДума приготовилась к очередной сессии

Напомним, та, что прошла в начале сентября и касалась конкурса на место главы города, была внеочередной.

И вот…

 23 сентября 10:00 начнёт свою работу двадцать вторая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы. 

P.S. В повестке будущей сессии, по мнению редакции, самым интригующим моментом будет обсуждение пункта 12 - о порядке увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия.

 

 

14 сентябрь 11:59 | : Политика

Главные новости


«Мы не хотим потерять своё кино». Разговор о будущем кинофестиваля Arctic Open
Архангельский депутат Госдумы станет ненецким сенатором
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (143)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20