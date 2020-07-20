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Президент предложил НАО «левого» кандидата в губернаторы

Как пишет федеральная пресса, Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) три кандидатуры на должность губернатора региона.

Напомним, в этом субъекте Федерации глава избирается не всенародным голосованием, а по представлению президента с утверждением местным депутатским корпусом. Чем жители заполярного округа, судя по их реакции в соцсетях, весьма недовольны…

В качестве кандидатов представлены врио губернатора НАО Юрий Бездудный, директор ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство "Архангельскавтодор"» Игорь Пинаев и депутат собрания депутатов НАО Андрей Смыченков.

Особенно наблюдателей удивило присутствие в этом списке фамилии Пинаев

Из его официальной биографии:

Родился 29 мая 1976 года в деревне Макаровская Мошинского сельсовета Няндомского района Архангельской области. В 1998 году получил высшее техническое образование, окончив Архангельский Государственный технический университет.

Первым местом работы Игоря Пинаева по окончанию вуза стало Няндомское дорожное ремонтно-строительное управление, где он трудился мастером по эксплуатации автомобильных дорог вплоть до службы в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. После армии вернулся на родное предприятие и прошёл на нём путь от мастера до заместителя начальника по эксплуатации автодорог, а позже — генерального директора. В 2013–2014 годах работал главным инженером ОАО «Плесецкое дорожное управление», в июне 2014 года возглавил ОАО «Мезенское дорожное управление».

В декабре 2014 года Игорь Пинаев вновь вернулся на одно из крупнейших предприятий дорожной отрасли Архангельской области, «Плесецкое дорожное управление» — уже в качестве генерального директора. А в ноябре 2016 года перешёл на работу в «Архангельскавтодор», где занял пост заместителя директора. С 16 января 2017 года Игорь Николаевич Пинаев официально руководит агентством.

Как видим, уважаемый потомственный дорожник в течение всей своей 44-летней жизни не имел никакого отношения к Ненецкому автономному округу… разве что заезжал туда по служебной надобности.

В ненецких интернет-сообществах по этому поводу уже поднялась настоящая буча…

Напомним так же, что на выборах 13 сентября рядовые (не депутаты) избиратели НАО все-таки будут голосовать… но за кандидата в губернаторы Архангельской области. По сведениям редакции, на сегодняшний день их фаворитом является Ирина Чиркова («Справедливая Россия»).  

27 август 10:27 | : Политика

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