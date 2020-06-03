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Учитесь. На одном участке в Архангельской области проголосовали за поправки 100% избирателей

Речь идет об избирательном участке, расположенном на одном из островов Архипелага «Земля Франца-Иосифа», территориально входящего в Архангельскую область.

Обычно там, как и на соседней Новой земле, демонстрируется самая высокая электоральная активность в регионе. Вот и сейчас остров «Земля Александры» не подвел… в первые дни досрочного голосования по поправкам в Конституцию там отметились 100% от списочного состава избирателей.

Отметим, что на острове постоянно проживают военнослужащие погранзаставы, сотрудники «Газпрома» и Национального парка «Русская Арктика» - всего 408 человек.

Все люди государственные… даже не имеет смысла спрашивать – в какой графе они поставили галочку.

 

30 июнь 10:30 | : Политика

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