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Александр Цыбульский на 14-м месте по уровню негатива в соцсетях

Центр политической конъюнктуры опубликовал майский рейтинг глав российских регионов, основанный на анализе публикаций в социальных сетях в их адрес.

ВрИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский занял 15-е место по общей частоте упоминаний. Причем, как показывает анализ, он в этом показателе достаточно стабилен.

Но уже в рейтинге негативных постов в свой адрес он на 14 месте, подобные публикации в его адрес составляют 19.19% от общего числа.

Всего в мае Александр Цыбульский упоминался в соцсетях 23 266 рез

Его коллега Юрий Бездудный из Ненецкого автономного округа в рейтинге негатива на 21-м месте.

10 июнь 11:52 | : Политика

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