Александр Цыбульский на 14-м месте по уровню негатива в соцсетях

Центр политической конъюнктуры опубликовал майский рейтинг глав российских регионов, основанный на анализе публикаций в социальных сетях в их адрес.
ВрИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский занял 15-е место по общей частоте упоминаний. Причем, как показывает анализ, он в этом показателе достаточно стабилен.
Но уже в рейтинге негативных постов в свой адрес он на 14 месте, подобные публикации в его адрес составляют 19.19% от общего числа.
Всего в мае Александр Цыбульский упоминался в соцсетях 23 266 рез
Его коллега Юрий Бездудный из Ненецкого автономного округа в рейтинге негатива на 21-м месте.