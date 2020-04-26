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Национальный рейтинг мэров: Игорь Годзиш на 74-м месте

Опубликован рейтинг мэров областных столиц и городов федерального подчинения за апрель-май текущего года.

Составители рейтинга отмечают, что в ситуации с пандемией коронавируса градоначальники оказались более устойчивыми и гибкими в новых обстоятельствах, чем их «старшие товарищи» - губернаторы.

Впрочем, и в их корпусе нашелся один волюнтарист. Символом самостоятельности в принятии решений стал Олег Боровский, мэр Саянска Иркутской области. Он после первой же недели «каникул» разрешил городским торговым центрам, парикмахерским и другим малым предприятиям начать работу. Чуть позже прокуратура Саянска опротестовала решение Олега Боровского о возобновлении работы сферы услуг с 6 апреля. Интересно отметить, что позиция и действия Олега Боровского были широко растиражированы в медиа. Он охотно давал интервью изданиям федерального уровня, а одна из передач с его участием на сервисе Youtube набрала около 2 млн просмотров. При всей спорности действий Олега Боровского его пример демонстрирует наличие общественного запроса на сильных самостоятельных мэров, имеющих собственную позицию, не всегда совпадающую с мнением губернатора.

Итак…

Первые три места занимают: Ильсур Метшин (Казань), Сергей Собянин (Москва), Юрий Галдун (Белгород).

Последние три: Геннадий Плехов (Киров), Салман Дадаев (Махачкала), Карим Сааган-оол (Кызыл).

Мэр Архангельска Игорь Годзиш на 74-м месте. Местные эксперты отмечают, что такого чистого города, как этой весной, они не припомнят… однако из-за смены главы региона удержаться на своем посту действующему градоначальнику будет весьма и весьма непросто.  

 

27 май 08:35 | : Политика

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