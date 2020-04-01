Знакомьтесь, Оксана. Цыбульский вызвал из НАО своего пресс-секретаря

Как стало известно редакции ИА RUSNORD, в ближайшие дни в Архангельск из Нарьян-Мара прилетает информационщик Александра Цыбульского Оксана Катовская.
Судя по всему, она займет должность губернаторского пресс-секретаря… хотя возможны и другие варианты.
Напомним, ранее занимавший этот пост Артем Ботыгин написал заявление об уходе по собственному на следующий день после отставки своего шефа (Игоря Орлова), и рядом с ВрИО губернатора уже не появлялся.
Оксана Катовская – человек в НАО известный, много лет работает со средствами массовой информации, занимала пост председатель комитета информационной политики в ранге заместителя руководителя аппарата окружной администрации.
Источники редакции в округе характеризуют ее как человека контактного, с чувством юмора, но требовательного и трудоголика.
Ну, что тут скажешь – WELCOME!
(фото из vk)