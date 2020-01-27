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Провожая Орлова. Новый губернаторский рейтинг АПЭК

Аналитики агентства отмечают, что наиболее резонансными событиями последних дней стали отставки губернаторов Архангельской области и Камчатского края. Главная же интрига в том, что на их места были перемещены главы других регионов – Ненецкого автономного округа и председатель правительства Якутии соответственно.

При этом отмечается, что ранее подобные кадровые решения были, скорее, исключением из правил, вспоминаются только Николай Меркушкин и Олег Кожемяко.

Примечательно, что именно в этом рейтинге уже экс-губернатор Архангельской области Игорь Орлов поднялся с 81 места на относительно безопасное 75-е.

Первые три занимают Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Александр Беглов (Санкт-Петербург).

Последние три: Шолбан Кара-оол (Тыва), Алексей Цыденов (Бурятия), Сергей Фургал (Хабаровский край).

06 апрель 12:11 | : Политика

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