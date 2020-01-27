ВРИО губернатор Архангельской области внес изменения в указ Орлова о карантинных мерах

В первые же дни пребывания в регионе Александр Цыбульский скорректировал указ своего предшественника по противодействию пандемии коронавируса.
Прежде всего, расширен список, предприятий и организаций, которые могут продолжать производственную деятельность, несмотря на объявленные по стране выходные.
В перечень товаров, относящихся к категории «первой необходимости», вошли: автозапчасти, печатная продукция СМИ (газеты и журналы), семена, в том числе саженцы, сельскохозяйственные растения, предметы садово-огородные и инвентарь, очки, линзы и их части, табачные изделия, санитарно-технические изделия, электротехническое оборудование.
Наложен временный запрет на деятельность бумекерских контор, ломбардов и организаций, выдающих быстрые кредиты под высокие проценты.
Положения, касающиеся жизни непосредственно граждан. К списку тех, кто может покидать свои дома, добавились:
сопровождение лиц, нуждаются медицинской помощи, до медицинской организации и обратно;
возможность посещения не ближайшего к месту проживания (пребывания), а любого объекта розничной торговли при условии использования личного автомобиля;
следование на дачи, в садовые и иные загородные дома;
необходимость набора воды в водонапорных колонках, колодцах, колки дров и их сбора, следования до гаража (погреба) в целях забора пищевых продуктов;
наличие угрозы причинения вреда имуществу граждан; участие в погребении близких родственников;
обращение в органы ЗАГС, а также за предоставлением иных государственных или муниципальных услуг, услуг государственных и муниципальных учреждений при невозможности предоставления таких услуг без личного посещения;
иная необходимость посещения государственных и муниципальных организаций в связи с необходимостью исполнения установленных законом обязанностей.
Особо отмечено, что дети до 14-ти лет могут появляться в общественных местах только в сопровождении взрослых.
Дополнительно всем жителям Архангельской области при выходе на улицу рекомендовано иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.