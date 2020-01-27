Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ВРИО губернатор Архангельской области внес изменения в указ Орлова о карантинных мерах

В первые же дни пребывания в регионе Александр Цыбульский скорректировал указ своего предшественника по противодействию пандемии коронавируса.

Прежде всего, расширен список, предприятий и организаций, которые могут продолжать производственную деятельность, несмотря на объявленные по стране выходные.

В перечень товаров, относящихся к категории «первой необходимости», вошли: автозапчасти, печатная продукция СМИ (газеты и журналы), семена, в том числе саженцы, сельскохозяйственные растения, предметы садово-огородные и инвентарь, очки, линзы и их части, табачные изделия, санитарно-технические изделия, электротехническое оборудование.

Наложен временный запрет на деятельность бумекерских контор, ломбардов и организаций, выдающих быстрые кредиты под высокие проценты.

Положения, касающиеся жизни непосредственно граждан. К списку тех, кто может покидать свои дома, добавились:


сопровождение лиц, нуждаются медицинской помощи, до медицинской организации и обратно;

возможность посещения не ближайшего к месту проживания (пребывания), а любого объекта розничной торговли при условии использования личного автомобиля;

следование на дачи, в садовые и иные загородные дома;

необходимость набора воды в водонапорных колонках, колодцах, колки дров и их сбора, следования до гаража (погреба) в целях забора пищевых продуктов;

наличие угрозы причинения вреда имуществу граждан; участие в погребении близких родственников;

обращение в органы ЗАГС, а также за предоставлением иных государственных или муниципальных услуг, услуг государственных и муниципальных учреждений при невозможности предоставления таких услуг без личного посещения;

иная необходимость посещения государственных и муниципальных организаций в связи с необходимостью исполнения установленных законом обязанностей.

 

Особо отмечено, что дети до 14-ти лет могут появляться в общественных местах только в сопровождении взрослых.

Дополнительно всем жителям Архангельской области при выходе на улицу рекомендовано иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.

05 апрель 13:38 | : Политика

Главные новости


Эра москвичей? Губернатор Орлов уступил кресло губернатору Цыбульскому
Под Архангельском обнаружена секта «Свидетелей коронавируса»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (36)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20