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Националистический скандал в Нарьян-Маре: Член местной Общественной палаты оскорбила кавказцев

Член Общественной палаты Ненецкого автономного округа Татьяна Антипина в бурной переписке с неким Андреем в одной из социальных сетей объявила себя «нацисткой». Далее по тексту, который приводит агентство «Ридус» - «Меня же черномазые безграмотные ары в принципе не интересуют». Как сообщают источники редакции в НАО, подобная риторика вполне в ее духе.

(Интеллигентных читателей информируем, то «ары» - простонародное пренебрежительное наименование лиц армянской национальности, часто применяемое ко всем жителям, а особенно к выходцам, с Северного Кавказа).

Дама не учла, что подобные высказывания попадают по действие статьи № 282 УК РФ – унижение человека по расовым и национальным признакам – и наказываются крупным денежным штрафом, а то и реальным лишением свободы сроком до двух лет.

Симптоматично (для коммунистической партии), что Антипина ранее дважды баллотировалась в окружное Собрание НАО от КПРФ, но выборы проиграла.

Наблюдатели искренне надеются, что и ее карьера общественницы на этом будет бесславно закончена.

 

07 январь 16:25 | : Политика / Скандалы

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