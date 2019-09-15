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Уходят аксакалы… Виталий Фортыгин покинул большую политику

Случилось это на последней региональной партконференции «Единой России», патриарх партии власти Виталий Сергеевич Фортыгин вышел из состава политсовета.

Сделал он это добровольно, сославшись на солидный возраст, здоровье и необходимость обновления партийных кадров, а также Устав родной партии.

Напомним, Виталий Фортыгин был спикером Архангельского областного Собрания депутатов аж в трех созывах подряд.

Впрочем, далеко отпускать его от партийных дел никто не собирается.

Губернатор Игорь Орлов: «…я абсолютно уверен, что этот человек никогда не останется в стороне от партии и партийной работы. Огромная благодарность ему за большой труд и огромный вклад в становление регионального отделения «Единой России», работу, которую я уверен, еще будет много лет делать в интересах Архангельской области и нашей партии».

Редакция ИА RUSNORD желает своему старому знакомцу Виталию Сергеевичу, прежде всего, гармонии с самим собой.

14 ноябрь 11:57 | : Политика

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