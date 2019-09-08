Ирина Чиркова: Верните полномочия муниципалитетам!

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании Ирина ЧИРКОВА считает, что муниципальных депутатов практически лишили возможности влиять на управление своими территориями – все подмял под себя регион. Хотя бы вопросы градостроительства им можно было оставить?!
- Споры о градостроительных полномочиях продолжаются. Вчера в Облсобрании на совместном заседании двух комитетов - по экономике и по законодательству - обсуждалась реализация скандально принятого прошлой осенью областного закона о передаче градостроительных полномочий с муниципального уровня на региональный. Напомню, что тогда, в ноябре 2018-го, голосами исключительно депутатов от партии власти был продавлен этот закон под предлогом того, что муниципалитеты сами с подготовкой таких документов не справляются.
Замминистра строительства и архитектуры АО Светлана Строганова рассказала, что в плане работы министерства на 2019-2020 годы - 167 документов, 118 из которых нужно подготовить в 2019-м. На сегодняшний день утверждено всего 7(!). С муниципалитетами, по ее словам, общение налажено, как и учёт мнений: из 387 предложений, поступивших от физ-, юрлиц и органов власти, учтено 272.
На мой вопрос о первых 7 утверждённых проектах (генпланов и правил землепользования и застройки) и их целей оказалось следующее: они коснулись четырёх «резонансных» муниципалитетов - «Емецкого» Холмогорского района (ГП и ПЗЗ ради 500-летнего юбилея Сийского монастыря), «Соловецкого» (ПЗЗ - строительство аэропорта), «Березницкого» Устьянского района (ГП и ПЗЗ - строительство соцобъекта по нацпроекту) и «Урдомского» (ГП и ПЗЗ для реализации пресловутого инвестпроекта, а имевшийся генплан был оспорен в суде).
Разумеется, все многочисленные приглашённые из исполнительных органов муниципалитетов в унисон высказывали радость от передачи полномочий: им-то гора с плеч, да и казенных средств тратить не надо, ответственности ноль. Зато единственный гость от представительных муниципальных органов - председатель Совета депутатов Северодвинска Михаил Старожилов - выразил недовольство тем, что его депутатский корпус (как и все остальные муниципальные представительные органы в регионе) отстранён не только от утверждения, но и даже от обсуждения градостроительных документов. Как известно, с подобной позицией также открыто выступали депутаты Ленского района, Котласа, Урдомы и Архангельска.
Именно об этом уже давно говорим мы: такие полномочия по-прежнему остаются по 131-ФЗ вопросом местного значения, и в уставах МО они продолжают быть зафиксированными. Нашей фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ внесён законопроект о возвращении одного (ключевого по смыслу, но не требующего финансирования) полномочия муниципалитетам - по утверждению документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Мы считаем правильным и логичным, чтобы Минстрой Ао продолжал разрабатывать документацию, а утверждали ее именно представительные органы муниципальных образований.
...После расширенного совещания в Комитете по экономике, за которым закреплён наш законопроект, прошло обсуждение нашей инициативы. Голоса разделились, решение комитетом не принято. Будем обсуждать на сессии и доказывать свою позицию.