"Молодым везде у нас дорога". Виталий Фортыгин оставляет региональную "Единую Россию" на Ивана Новикова

Виталий Фортыгин таки покидает пост секретаря Архангельского регионального отделения «Единой России».
Разговоры об этом в политтусовке шли давно. Напомним, Фортыгин стал секретарствовать в АРО после почти скандальной самоотставки Сергея Моисеева в разгар предвыборной госдумовской кампании. «Пора дать порулить молодым» - неумирающий лозунг стареющих партократов.
Виталий Сергеевич попрощался с товарищами такими словами:
«Я уже два года секретарь регионального отделения партии „Единая Россия“. Мы прошли через серьёзные избирательные кампании: выборы в государственную Думу, президента Российской Федерации, в Архангельское областное собрание депутатов.
Выборы прошли с разной степенью успешности, но, тем не менее, везде „Единая Россия“ получила своё место, особенно в облсобрании, где у партии большинство.
Но это заставляет задуматься. Задуматься о будущем. А следующие важные выборы в Архангельской области состоятся в 2020-м году.
Сейчас самое время подготовить молодых людей для будущей политической работы. И, конечно, я задумался об этом и решил, что мне пора оставить пост секретаря регионального отделения партии. Знаю, что у нас есть подготовленные молодые люди. А кто достоин занять эту должность — решит конференция.
Я уже направил заявление в президиум регионального отделения, они его рассмотрят, и, думаю, примут.
То, что сейчас делает „Единая Россия“ можно назвать перезагрузкой. Мы видим это по результатам той работы, которая проходила в избирательном цикле этого периода.
Мы проводим большой аудит в партии, работу по подбору сторонников, выбору молодых гвардейцев. В партии сейчас происходит большой процесс.
Надо давать дорогу молодым людям, у которых есть потенциал и большое желание работать. Перспективы у них очень хорошие, а мы со своим опытом — всегда рядом».
Пока официально не объявлено, кто займет пост секретаря региональной ячейки партии власти. Но, по сведениям редакции ИА RUSNORD, на 95-процентной вероятностью это будет 33-летний Иван Новиков, бывший пресс-секретарь губернатора и директор департамента информации, показавший в сентябре хороший результат на выборах по Шенкурскому району.
Как мы и предполагали еще во время майского праймериз, именно из-за этой должности перспективный чиновник перешел в категорию политиков, совмещать должность партийного секретаря с деятельностью депутата областного Собрания ему ничто не помешает.
Но подождем поздравлять Ивана до официального объявления…