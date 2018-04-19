Финский "подкидной". Как Путин с Трампом решили весь мир обдурить

Их встречи ждали как чуда.

Казалось, вот они встретятся с глазу на глаз, перетрут между собой, и мир снова станет… Каким? Этого не знает никто.

По одной простой причине. Равное… ну, примерно… противостояние между нашими супердержавами, владеющими 90-процентным запасом ядерного оружия (не мои слова, Трампа), происходило как конфликт двух систем, где в принципе не было предмета договорённостей. Так, от холодного противостояния до горячего. То, что Рейган сломал СССР об колено, отчасти справедливо. Именно он осмелился пойти на открытое противостояние, когда от экономической войны и всяких бойкотов был всего лишь шажок до вооружённого конфликта, и у нашей страны первой не выдержали нервы – взяли курс на реформы. Конечно, здесь много факторов. Встань у руля миноносца «СССР» очередной кремлёвский старпёр, которому всё побоку, а не относительно молодой Горби, которому и хотелось, и моглось… гореть бы нам всем в ядерном аду. Вот когда было действительно страшно, если кто-то тогда об этом вообще задумывался.

Трамп явно не Рейган, да и времена изменились. Америка помнит тот период, когда Россия обращалась к ней в роли просителя. Россия то время старается как можно скорее забыть. И для этого напрягает мускулы. Причём стала делать это ещё при Буше-младшем. Но тогда было нестрашно, залогом нашего мирного сосуществования были приятельские отношения (к конкурентам, тем более, к врагам, на огонёк не залетают) между двумя президентами. То, что с Бараком такого не выйдет, было ясно с самого начала, с Хиллари тоже. А вот с Дональдом есть шанс, откуда и все эти разговоры насчёт русского следа в американских выборах. Если и был, то это очень круто, мне ли, политтехнологу, не знать. И Путин как-то весело от этих обвинений отмахивается.

В общем, исторический саммит.

Что от него ждали? Только наивные каких-то прорывных решений - например, конца санкций. С одной стороны, Трамп по их американской Конституции, не всемогущ и должен оглядываться на Конгресс и политические партии. С другой, наш Путин столько говорил об оздоровляющем эффекте от этих санкций, что их снятие будет выглядеть как серьёзный провал российской дипломатии.

Украину ждали… а что Украина? Трамп и так шокировал мир заявлением, что Крым русский, раз там все говорят по-русски. А ведь логический вывод верный… Косово, например, перестало быть Сербией, потому что там все (или почти все) говорили по-албански. Что в этом случае делать с Белоруссией… надо подумать.

Сирийский вопрос. Ответ на него мы десять лет назад нашли с американским вице-консулом, которого нам в дом привёл профессор Несанелис. Нашли под виски (после текилы) – разделить мир на сферы влияния, как было при СССР, только мирно и без угроз в адрес друг друга. Обещали донести это до своих правительств… по ходу, у обоих не получилось.

Ну и так, по мелочи. Единственное, что заранее было ясно – встречаются два неординарных человека, сами себе режиссёры. Возможно, оба были бы бизнесмены, родись Путин при капитализме. Или чекистами, родись Трамп при социализме.

Знаменательно, что встреча назначена на следующий день после финала ЧМ по футболу, где у России сплошные плюсы. Случайность? Главный финансист России Антон Силуанов на голубом глазу заявляет, что совпадение ЧМ и пенсионной реформы – чистой воды случайность. Можно верить… Россия – страна случайностей, здесь и революция 17-го произошла случайно в ночь с 25-го на 26-е.

Начали с прикола. Путин - известный спец по опозданиям. Ещё его жена (бывшая) жаловалась, что приходилось ждать под часами часа по три (как чувствовала, куда этот парень взлетит). Он эту черту своего характера и в фильме НТВшном показал, не стесняясь – у него встреча в 12 в Кремле, на часах полпервого, а он только творог докушивает, ещё и не одет. Уверен, что подождут… вот только Трамп того же мнения. И оба не короли по происхождению, к чему эти политесы. Интересно, а если бы вместо Трампа был бы глава какой-нибудь Швеции-Дании… наш бы развернулся, матюгнулся и уехал? Кто смелый, кто проверит?

В итоге на публике никаких прорывов. По Украине всё те же «минские договорённости»… кто-нибудь ещё помнит, до чего там конкретно договорились? В Сирии главное друг с другом не сталкиваться, вот общий рефрен, а то, что в стычках с американскими военными якобы погибли россияне из частных армий, так это вовсе и не люди, а дикие гуси. Моё ощущение, что эти двое ждут, когда там всё само разрулится, и сами уже не рады, что влезли.

Но есть ещё закрытые для всех переговоры с глазу на глаз. Я помню, на них Брежнев просто сидел (в последние года башка генсека вообще не варила). Зато Горбачёв, судя по всему, договорился (во всех смыслах). С Ельциным Клинтон просто опасался оставаться наедине… вдруг споит? Но эти двое и русский-то плохо знали, и общаться могли только с оглядкой. И совсем другое дело Путин с Трампом, которые тет-а-тет могут договориться до чего угодно и уже потом, по тихой воде, начать действовать.

Этого, кстати, боятся не только конгрессмены, не только европейские лидеры, но и наши патриоты. Ибо представляют, какие интересы могут быть у человека, глубоко интегрированного в западное сообщество, и чьи дочери строят свою жизнь вдали от родных границ. Вот тут наши патриоты всеми руками за гласность… а хрен им!

Их мир взволновала загадочная фраза Трампа «Мы с Путиным поладили». Шварцнеггер его за это «варёной макарониной» обозвал (вот ментяра неблагодарная… это я «Красную жару» вспомнил). Наши тоже комментируют осторожно, в основном на догадках, а подойти и прямо спросить духа не хватает. Объявить же прямо российскому народу о смене внешнеполитического курса означает окончательно народ дезориентировать… (а то пролетариат возьмёт булыжник и кинет в кого-нибудь не в того).

Хотя… вполне могу предположить, что эти двое, не придя к общему знаменателю, меж собой договорились: «Давай хоть над другими приколемся». Вот и прикалываются.

Одно лично меня смущает. Россия для Америки идеальный враг, начиная с 17-го года прошлого века, причём взаимно. Просто за океаном умеют этим пользоваться с плюсом для экономики (вспомните рейгономику), а мы нет. Впрочем, есть Китай, тот ещё дружочек, кстати, вот уж кто всегда себе на уме. Вот где интересы наших стран (при плотно закрытых дверях) всегда соприкасаются, получить в противники Пекин ни российская, ни американская элита не захочет.

Именно в военные противники. Что касается экономики, смотрите сами - в июле Всемирный банк опубликовал обновленный рейтинг мировых экономик. Экономика России в 2017 году заняла 11-ю строчку рейтинга с ВВП в 1,58 триллиона долларов. Первую строчку занимают США (19,4 триллиона долларов), на втором месте оказался Китай (12,2 триллиона), замыкает тройку экономика Японии (4,9 триллиона). Специально нас унизили? Не думаю.

А пока эти двое заставили мир к ним ревновать. Что ещё надо для услады души себялюбца…

Леонид Черток