Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Безынициативного Кошина "сослали" на Кавказ

Бывшему главе Ненецкого автономного округа Игорю Кошину, попавшему в отставку во время осеннего губернаторапада, подыскали новое место – премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его заместителем министра по делам Северного Кавказа.

Напомним, этим ведомством заведует (в ранге министра) Лев Кузнецов, а курирует тему от администрации президента небезызвестный всем Влад Сурков.

Сам Кошин вроде бы рад подобному назначению: «Северный Кавказ богат яркими, энергичными людьми вкупе с захватывающей дух природой. Это объединяет его с Арктикой. В новой должности буду курировать международное сотрудничество. Главная задача – объединить энергию территорий на созидание и развитие. Опыт работы в северном регионе, полном экономических и географических вызовов, мне поможет».

Отметим, что главными причинами отставки главы НАО ряд экспертов называл неисполнение Майских указов президента, в частности, повышение зарплат бюджетникам.

В то же время собственные источники ИА RUSNORD в НАО говорят об общей безынициативности Кошин – «он упустил карт-бланш, полученный от Москвы после отставки Федорова».

На новом месте Кошин будет курировать «международное сотрудничество».

Наблюдатели отмечают, что губернаторы, отправленные в отставку, почти никогда не возвращаются в бизнес – им предоставляется новая государственная должность. Видимо, в это и выражается принципиальная и неустанная борьба с коррупцией в эшелонах власти.

(фото РИА Новости)

25 декабрь 12:00 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания
"Сказки бабушки Галины", выпуск 24
"Сказки бабушки Галины", выпуск 23. Архангельские вписки - загадка для чиновников и родителей
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (195)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (212)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.