Безынициативного Кошина "сослали" на Кавказ

Бывшему главе Ненецкого автономного округа Игорю Кошину, попавшему в отставку во время осеннего губернаторапада, подыскали новое место – премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его заместителем министра по делам Северного Кавказа.

Напомним, этим ведомством заведует (в ранге министра) Лев Кузнецов, а курирует тему от администрации президента небезызвестный всем Влад Сурков.

Сам Кошин вроде бы рад подобному назначению: «Северный Кавказ богат яркими, энергичными людьми вкупе с захватывающей дух природой. Это объединяет его с Арктикой. В новой должности буду курировать международное сотрудничество. Главная задача – объединить энергию территорий на созидание и развитие. Опыт работы в северном регионе, полном экономических и географических вызовов, мне поможет».

Отметим, что главными причинами отставки главы НАО ряд экспертов называл неисполнение Майских указов президента, в частности, повышение зарплат бюджетникам.

В то же время собственные источники ИА RUSNORD в НАО говорят об общей безынициативности Кошин – «он упустил карт-бланш, полученный от Москвы после отставки Федорова».

На новом месте Кошин будет курировать «международное сотрудничество».

Наблюдатели отмечают, что губернаторы, отправленные в отставку, почти никогда не возвращаются в бизнес – им предоставляется новая государственная должность. Видимо, в это и выражается принципиальная и неустанная борьба с коррупцией в эшелонах власти.

(фото РИА Новости)