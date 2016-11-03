Читайте в Итогах недели от 12 февраля 2017 года (Еженедельный обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Они в своём праве – Израиль будет продолжать строить поселения на спорных территориях;
- Гонения на белые катышки – взамен гомеопатии российской медицине предложить нечего;
- Кремлевский список – кандидаты «навылет» проявляют разную степень беспокойства;
- Ужасы Северной Двины – жители острова Кего остаются заложниками советского режима.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/37669-itogi-nedeli-s-6-po-12-fevralya-2017-goda.html