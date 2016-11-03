С мая Алексей Навальный в Архангельске. Пока в виде штаба

В ближайшее время в Архангельске откроется штаб оппозиционного политика Алексея Навального, которого некоторые политологи называют главным конкурентом Путина на президентских выборах 2018 года.
Эту информацию редакция получила сразу из нескольких источников, например, от участника Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал».
В штаб «будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты, чтобы познакомиться, проверить все данные, рассказать о том, как будет происходить сбор подписей в декабре. Пока в большинстве регионов России для уличной агитации холодновато, мы будем заниматься, собственно, развертыванием штабов. Планы — наполеоновские», - цитирует дружественное издание блогера Леонида Волкова, входящего в ближайшее окружение Навального.
Пока неизвестно, кто возглавит архангельский предвыборный штаб оппозиционера, видимо, кандидатура подбирается. В этом деле главное «побыстрее открыть финансирование».
Впрочем, часть опрошенных наблюдателей давно пребывает в уверенности, что сам Алексей Навальный – чисто кремлёвский проект, и обольщаться по его поводу не стоит…