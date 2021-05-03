В Архангельске с крана сорвалась монтажная корзина. Рабочий погиб, напарник в реанимации

18 июня 2021 года утром при проведении работ по монтажу водоотводов на здании котельной в Исакогорском округе областного центра на манипуляторном кране оторвалась монтажная корзина, в которой находилось двое рабочих. 57-летний мужчина скончался от травм, полученных в результате падения с высоты более 6 метров, на месте происшествия. Его 33-летний коллега госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Также возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который по договору предоставил специальную технику для производства работ, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проведены обыски, изъята необходимая документация, производится сбор доказательственной базы.