Житель Новодвинска убил соседку-скандалистку

12 мая 2021 года днем в комнате квартиры дома по улице 50 лет Октября в городе Новодвинске обнаружено тело 51-летней хозяйки жилища со следами удушения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведённых вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 50-летний сосед потерпевшей.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что после употребления погибшей спиртных напитков, последняя пришла к нему в комнату, где начала оскорблять и унижать его, провоцируя на применение к ней насилия. Не выдержав аморального поведения соседки, подозреваемый схватил кусок электрического провода, накинул его на шею женщины и задушил ее. После этого завернул тело в пододеяльник и попытался его скрыть.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.