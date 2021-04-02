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Житель Новодвинска убил соседку-скандалистку

12 мая 2021 года  днем в комнате квартиры дома по улице 50 лет Октября в городе Новодвинске обнаружено тело 51-летней хозяйки жилища со следами удушения.  По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведённых вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении  преступления задержан 50-летний сосед потерпевшей.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что после употребления погибшей спиртных напитков, последняя пришла к нему в комнату, где начала оскорблять и унижать его, провоцируя на применение к ней насилия. Не выдержав аморального поведения соседки, подозреваемый схватил кусок электрического провода, накинул его на шею женщины и задушил ее. После этого завернул тело в пододеяльник и попытался его скрыть.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

14 май 10:09 | : Происшествия

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