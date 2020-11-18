Дело папаши-детоубийцы из Сольвычегодска передано в суд

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Сольвычегодска, обвиняемого в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения иных насильственных действий, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Установлено, что вечером 21.04.2020 по месту жительства семьи по неустановленной причине произошло возгорание и задымление в доме, в котором находились только малолетние дети, лишённые в силу возраста возможности предпринять необходимые меры по предотвращению возгорания.
При этом обвиняемый, проявляя преступную неосторожность и не предвидя возможность повторного возникновения возгорания, проветрил помещение и оставил детей без присмотра, оставшись вместе с их матерью ночевать в бане. В это время в доме произошло возгорание и образование угарного газа, при вдыхании которого двое из детей погибли.
В период с ноября 2019 года по апрель 2020 года после того, как обвиняемый снова стал проживать вместе с бывшей супругой и детьми, он систематически наносил побои 7-летнему сыну. В этот же период времени он ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию детей, не принимал должных мер к их содержанию, обеспечению продуктами питания, одеждой, фактически самоустранившись от их воспитания.
Обвиняемый вину в инкриминируемых преступлениях признал частично.
Решением Котласского городского суда родители ограничены в правах в отношении несовершеннолетних дочерей, которые в настоящее время проживают в специализированном учреждении.
Уголовное дело расследовалось в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и направлено в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.