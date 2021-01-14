В Плесецке осудили мелких взяточников, наживавшихся на учениках автошколы

Мировой судья судебного участка № 2 Плесецкого судебного района согласился с позицией государственного обвинителя и признал 29 –летнего Александра Лоренца и 46-летнего Леонида Губарева виновными в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
Установлено, что подсудимые в п. Плесецк с 20.03.2019 по 29.05.2019 через директора автошколы «Глэдис», выступившего в качестве посредника взятки, передали денежные средства в размере 10 тыс. руб. каждый сотруднику ОГИБДД ОМВД по Плесецкому району за совершение незаконных действий по прохождению теоретического экзамена на право управления транспортными средствами без фактической его сдачи.
В судебном заседании Лоренц полностью признал вину в совершенном преступлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
Губарев вину в совершении преступления не признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 15 % в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.