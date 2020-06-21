В Поморье ищут потерпевших от ставропольца Асланукова

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело по обвинению Асланукова Богдана Борисовича в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 2 ст. 110.2 УК РФ, по факту организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства и склонению к совершению самоубийства (или содействие совершению самоубийства) лиц, принимавших участие в игре «U19».
Следователи обращаются ко всем гражданам, принимавшим участие в игре «U19» или пострадавшими от действий Асланукова Б.Б. и лиц, способствовавших ему, с просьбой сообщить об этом по телефонам:
8(8652) 23-21-57 - первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю,
8(8182) 20-35-46 - телефон доверия Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.