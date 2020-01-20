В Северодвинске воспитанники детского дома заразились коронавирусом

Прокуратура города Северодвинска Архангельской области проводит проверку по факту заражения коронавирусной инфекцией 11 воспитанников ГБУ «Северодвинский детский дом». В настоящее время выясняются обстоятельства и источник заражения детей.
Также по инициативе прокуратуры органами полиции проводится процессуальная проверка по признакам преступления, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».
По результатам проверок будет дана оценка эффективности мер, принятых администрацией учреждения по созданию безопасных условий для содержания воспитанников, а также своевременности и достаточности оказанной детям медицинской помощи.