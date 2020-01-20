Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске воспитанники детского дома заразились коронавирусом

Прокуратура города Северодвинска Архангельской области проводит проверку по факту заражения коронавирусной инфекцией 11 воспитанников ГБУ «Северодвинский детский дом». В настоящее время выясняются обстоятельства и источник заражения детей.

Также по инициативе прокуратуры органами полиции проводится процессуальная проверка по признакам преступления, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».

По результатам проверок будет дана оценка эффективности мер, принятых администрацией учреждения по созданию безопасных условий для содержания воспитанников, а также своевременности и достаточности оказанной детям медицинской помощи.

 

04 июнь 15:22 | : Происшествия

Главные новости


Время, назад! Обнулённый референдум и губернаторские выборы
Спор синицы с журавлем. Ненецкий округ должен доказать свою состоятельность
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (47)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20