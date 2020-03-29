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С фейками о коронавирусе в Архангельской области будет бороться генерал-лейтенант

Фамилия его Иван Логиновских. Генерал-лейтенант юстиции возглавит в региональном СледКоме рабочую группу по выявлению недостоверной информации о пандемии вируса ковид в регионе. Судя по всему, объектами пристального внимания спецов станут не только официально зарегистрированные СМИ, но и блоги, посты в соцсетях… т.д.

При этом наблюдатели не ожидают спада ажиотажа вокруг проблемы… по крайней мере, до прохождения пика заболевания и окончания карантинных выходных.

Для справки: Уголовный кодекс России дополнен статьей 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и статьей 207.2 «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия». Статья 236 УК РФ дополнена частью третьей «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также ужесточены санкции частей 1 и 2 указанной статьи. 

Тем, кто распространяет ложную информацию, суд может назначить наказание от штрафа (700 тысяч рублей) до трёх лет ограничения свободы. Если ложная информация привела к причинению вреда здоровью человека или его смерти, виновному будет грозить наказание от штрафа (от полутора до двух миллионов рублей)  до пяти лет лишения свободы.

Иван Логиновских - руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Генерал-лейтенант юстиции.

Родился в 1961 г.

Окончил Свердловский юридический институт.

Имеет значительный опыт работы в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации.

 В 2013 году Указом Президента Российской Федерации назначен руководителем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.  

22 апрель 14:08 | : Происшествия

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