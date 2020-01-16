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В Архангельской области этой ночью сожгли… Сталина

Вернее, не самого генералиссимуса, а память о нем в виде частного музея.

Как сообщает региональное отделение МЧС, около трех часов ночи, заполыхал частный дом в Котласе по адресу Карла Маркса, 4, который Сталин делил с известной на юге области предсказательницей, тоже в виде частного музея (пожар на фото).

Никто из живых не пострадал. Хозяин строения подозревает, что это происки злоумышленников, ненавидящих саму память усатого вождя.

Коммунисты гневаются… либералы довольно посмеиваются.

Ну, а наблюдатели от редакции высказывают мысль, что поджог (если таковой действительно был, а не всему виной электропроводка) могла произвести одна из религиозных сект, борющихся с предсказательством, как с видом шарлатанства.   

(фото вверху: венгерские повстанцы в 56-м сжигают портреты Сталина)

 

16 январь 13:20 | : Происшествия / Скандалы

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