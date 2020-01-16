В Архангельской области этой ночью сожгли… Сталина

Вернее, не самого генералиссимуса, а память о нем в виде частного музея.
Как сообщает региональное отделение МЧС, около трех часов ночи, заполыхал частный дом в Котласе по адресу Карла Маркса, 4, который Сталин делил с известной на юге области предсказательницей, тоже в виде частного музея (пожар на фото).
Никто из живых не пострадал. Хозяин строения подозревает, что это происки злоумышленников, ненавидящих саму память усатого вождя.
Коммунисты гневаются… либералы довольно посмеиваются.
Ну, а наблюдатели от редакции высказывают мысль, что поджог (если таковой действительно был, а не всему виной электропроводка) могла произвести одна из религиозных сект, борющихся с предсказательством, как с видом шарлатанства.
(фото вверху: венгерские повстанцы в 56-м сжигают портреты Сталина)