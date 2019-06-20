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Аэропорт "Архангельск": Задержка рейса на Анталью произошла по вине авиакомпании

Сегодня в аэропорту Архангельск задерживаются рейсы авиакомпании Royal Flight airlines Анталья - Архангельск - Анталья.

Вчера авиакомпания проинформировала пассажиров и диспетчерскую службу аэропорта, что прибытие и отправление рейсов по производственной необходимости будет задержано на один час десять минут.

Сегодня из аэропорта Анталья самолёт вылетел в Архангельск в 10.50.

Официальный представитель авиакомпании Royal Flight airlines сообщил, что в связи с поздним прибытием самолёта Боинг 757-200, отправление рейса RL8037 в 16.55. Регистрация пассажиров начнётся в 13.55.

Авиакомпания Royal Flight airlines принесла пассажирам свои извинения.

09 август 13:08 | : Происшествия

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