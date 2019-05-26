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Мерзавец из Нарьян-Мара, заразивший девчонку ВИЧ, получил 5 лет строгого

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю г. Нарьян-Мара. Он признан виновным  в совершении  преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста) и ч. 1 ст. 122 УК РФ (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией).

Установлено, что в 2018 году подсудимый, зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, осознавая, что потерпевшая не достигла шестнадцатилетнего возраста, по обоюдному согласию вступал с ней в половые сношения, чем нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней, ее нормальное нравственное и физическое развитие, а также заразил болезнью ВИЧ-инфекция.

В ходе следствия также было установлено, что подсудимый вступал в половые сношения с двумя совершеннолетними девушками, однако о наличии заболевания ВИЧ-инфекция им не сообщил, чем поставил их в опасность заражения данной болезнью.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

12 июль 10:33 | : Происшествия

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