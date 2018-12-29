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Хроники Шиеса: Избитого рабочего лечат в Архангельске

На строительстве экотехнопарка «Шиес» фаза информационной войны против инвестпроекта перешла в «горячую стадию»: активисты протеста напали на колонну строителей, выдвигавшуюся из Шиеса в Микунь.

Как только колонна самосвалов, возвращавшая со стройки в Республику Коми, выехала за пределы стройплощадки, она немедленно подверглась нападению поста «шиесских партизан».  Очевидцы событий рассказывали: «Активисты категорически отказались пропустить нас подобру-поздорову, заявив: никто никуда не поедет, будете сидеть здесь, на станции, пока все не передохнете! Мы ни с кем не ругались и не спорили, потому что конфликтовать с протестующими нам строго запрещено».

Во главе колонны двигался экскаватор со старшим механиком Алексеем Козловым. Он-то и стал основной мишенью протестующих. Они уже и ранее жгли и обстреливали технику подрядных организаций, а теперь впервые открыто напали на самих строителей.

В оппозиционной прессе и пабликах буквально на следующий день появилось множество материалов, описывающих случившееся в ночь с 14 на 15 марта на лесной дороге под Шиесом. Громкие заголовки буквально кричали о том, что «Строители перешли к открытой агрессии», «Экскаватор наехал на протестующих…», «Человека придавили ковшом экскаватора» и т.д.

Это вновь оказалось лишь провокацией. К этому нечистоплотному методу четко организованные ячейки активистов уже не раз прибегали в своей партизанской войне с инвесторами и рабочими проекта строительства высокотехнологичного экотехнопарка для переработки и хранения твердых коммунальных отходов (ТКО) из Москвы.

Что же произошло на самом деле? Пытаясь остановить колонну техники, возвращавшейся на базу, в Коми, активисты стали бросаться под колеса и гусеницы, а в какой-то момент появились и зажигательные смеси, от которых ранее уже сгорели два трактора.

Был значительно поврежден экскаватор в составе колонны. От рук активистов серьезно пострадал один из сотрудников подрядной организации ООО «Технопарк» Алексей Михайлович Козлов – его силой вытащили из кабины его экскаватора и, избивая и оскорбляя, несколько часов продержали в лесу на морозе, пока не прибыла вызванная его сослуживцами полиция. К экоактивистам другие рабочие просто боялись подойти – их сразу избивали, поэтому пришлось запереться в кабинах автомобилей.

Как сообщили медики после госпитализации Козлова в больницу Урдомы, его состояние Алексея достаточно тяжелое: подозрение на перелом позвоночника, тупая травма живота, возможен подкапсульный разрыв селезенки, многочисленные синяки и ушибы. Пострадавший от рук активистов житель Коми был перевезен рейсом санавиации в Архангельскую областную клиническую больницу. К нему приехала супруга, также подвергшаяся в Урдоме множеству оскорблений.

Действия активистов уже перешли все возможные рамки гражданского протеста. Поэтому генеральный директор ООО «Технопарк» Евгений Пеняев уже подал соответствующие заявления в следственный комитет и прокуратуру о нанесении активистами тяжелых увечий рабочему подрядной организации.

Активисты готовы на все, лишь бы нанести стройке на Шиесе и ее рабочим максимальный вред – они этого, собственно, и не скрывают. Мало того, что рабочие и техника на стройке ежедневно подвергаются нешуточной опасности, так еще и случившиеся ранее инциденты не спешат расследовать. Думаете, хоть кто-то был пойман и наказан за спиленные столбы электропередач, обстрелянный из ружья самосвал, сожженные трактора или проколотые «ежами» скаты? Безнаказанность порождает вседозволенность – это лишний раз наглядно продемонстрировали недавние ночные события на Шиесе.

Механик Алексей Козлов после побоев активистов теперь может остаться инвалидом на всю жизнь, потерять профессию и единственный источник дохода для семьи. Но активистов это нисколько не заботит: они ради яркого видео в соцсетях и восторженных «лайков» и «комментов» готовы повторить свой «подвиг» хоть сегодня.  

17 март 15:01 | : Происшествия

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