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Архангельская область: Бабушку не пощадил снег с крыши ее же дома. Как избежать подобной напасти?

Вчера вечером у частного дома в поселке Емца Плесецкого района обнаружено тело 80-летней пенсионерки. По предварительным данным, женщину придавило снегом, сошедшим с крыши частного дома. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки  принять процессуальное решение.       

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу во избежание происшествий, связанных со сходом снега и наледи с крыш, обращается к руководству организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, с просьбой принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории.

В целях профилактики травматизма на улице Следственное управление призывает граждан быть бдительными и осторожными, смотреть не только под ноги, но и вверх, кроме того следует выбирать пути передвижения так, чтобы не ходить близко к стенам домов. Также необходимо обращать внимание на сигнальные ленты ограждений.

Следственное управление разъясняет, что за ненадлежащее исполнение работниками организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома, здания и сооружения, своих профессиональных обязанностей Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), либо по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан), а в отношении должностных лиц- по ст.293 УК РФ (халатность).  За совершение указанных преступлений Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

13 февраль 10:46 | : Происшествия

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