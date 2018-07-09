Архангельск: Помогите найти Валентина!

17-го сентября 2018 года примерно в 22:30 ушёл из дома по адресу пр. Обводный Канал, д. 90 Комаров Валентин Александрович, 18.10.1981 г.р. Ушёл в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. С 18-го сентября на звонки и смс не отвечает, с 20-го телефон выключен.
Рост: 186 см, телосложение плотное (вес примерно 95 кг).
На момент ухода был одет: черная спортивная куртка, темно-синяя футболка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
Убедительная просьба, если кто-то видел или что-либо знает о его местонахождении, позвонить по тел.: 8 (921) 086-45-98 (сестра), 8 (921) 240-64-31 (жена).