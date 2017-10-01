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В Нарьян-Маре жёстко сел самолет... с жервами

Сегодня около 10 часов 30 минут в аэропорту города Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку самолет АН-2, выполнявший внутренний рейс по маршруту «город Нарьян-Мар- поселок Харута». На борту находились 2 члена экипажа и 11 пассажиров. По предварительной информации, телесные повреждения различной степени тяжести получили 13 лиц, находившихся на борту самолета, в том числе, 4 человека погибли. Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время уголовное дело будет принято к производству Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России.

(фото НТВ)

19 декабрь 12:42 | : Происшествия

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