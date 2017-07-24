"Богатый" край - в Устьянском р-не взятки стали исчисляться миллионами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 51-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый выступил посредником при передаче взятки в размере 4, 5 млн рублей от представителя коммерческой организации сотруднику межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и НАО за обеспечение победы в аукционе по аренде земельного участка площадью более 80 тысяч квадратных метров, находящегося в федеральной собственности, расположенного в Устьянском районе Архангельской области.

22 мая 2017 года вечером при получении очередной части взятки чиновник МТУ Росимущества был задержан сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), в том числе в связи с получением взятки в сумме 3 млн 450 тысяч рублей за победу в аукционе по продаже нежилого помещения начальной стоимостью около 17 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация.

В отношении чиновника МТУ Росимущества и вышеуказанного посредника во взяточничестве судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.