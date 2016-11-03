Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Любитель нацистской символики Ефимов опозорил северодвинскую оборонку

Сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области пресечена противоправная деятельность работника одного из оборонных предприятий г. Северодвинска Ефимова Валерия Сергеевича, активно осуществлявшего пропаганду и демонстрирование нацистской атрибутики и символики в сети Интернет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанного лица сотрудники РУФСБ изъяли у злоумышленника многочисленные экстремистские материалы, предметы с фашистской символикой, в т.ч. эсэсовскую каску, чёрную фуражку с эмблемой СС «Мертвая голова», а также картины с изображением свастики и нацистской атрибутики.

Северодвинским городским судом Архангельской области Валерий Ефимов привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Ему назначено наказание в виде штрафа.

Отметим, что в соответствии с законодательством Российской Федерации (ФЗ № 80 «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне», ФЗ № 114 «О противодействии экстремисткой деятельности») в нашей стране пропаганда нацистской символики запрещена и допускается лишь в исключительных случаях и только специалистами в научных и исторических целях.

(на фото просто чёрный квадрат... дабы редакции ИА RUSNORD самой не попасть под раздачу)

20 январь 14:13 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2017 (107)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)


Деньги


все материалы
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.