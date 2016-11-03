Любитель нацистской символики Ефимов опозорил северодвинскую оборонку

Сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области пресечена противоправная деятельность работника одного из оборонных предприятий г. Северодвинска Ефимова Валерия Сергеевича, активно осуществлявшего пропаганду и демонстрирование нацистской атрибутики и символики в сети Интернет.
В ходе проведения оперативно-розыс
Северодвинским городским судом Архангельской области Валерий Ефимов привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Ему назначено наказание в виде штрафа.
Отметим, что в соответствии с законодательство
(на фото просто чёрный квадрат... дабы редакции ИА RUSNORD самой не попасть под раздачу)