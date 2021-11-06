На ЦОСК после реконструкции введен в эксплуатацию третий вторичный отстойник

Сегодня на обновлённом объекте городской системы водоотведения в формате выездной «летучки» прошел общественный совет «РВК-Архангельск». Генеральный директор предприятия Андрей Поташев представил постоянным участникам совета и депутатам Северного округа «живой отчет» о работе компании по качественному изменению состояния коммунальной инфраструктуры.
Напомним, мероприятия по реконструкции прошли в рамках концессионного соглашения по передаче Центральных очистных сооружений канализации «РВК-Архангельск». Стоимость всего комплекса мероприятий составила 25 млн рублей.
«Роль вторичных отстойников в процессе очистки стоков велика – их задача осадить ил и направить стоки на вторичную переработку. Когда нам передали объекты ЦОСК в концессию, здесь работало два отстойника, чего крайне мало для качественной очистки сточных вод. Нужно было увеличить объем очистки через реконструкцию вышедших из строя сооружений. Поэтому мы приняли решение сосредоточить усилия именно на третьем вторичном отстойнике – самом проблемном месте в схеме очисти стоков. Мы провели здесь полную реконструкцию, восстановили бетонную часть, заменили механическое оборудование на современные аналоги, и запустили его в работу. Тем самым мы повысили эффективность очистки сточных вод и улучшили экологическую ситуацию в Архангельске», - рассказал генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.
За достаточно короткий период – с момента подписания концессионного соглашения по передаче «РВК-Архангельск» Центральных очистных сооружений канализации в начале июля 2021 года, - специалистам компании была проведена оценка состояния отстойника, составлено техническое задание, разработан проект, очищена чаша отстойника от копившихся там годами ила, мусора и воды. Основной объем строительно-монтажных мероприятий был завершен в конце 2021 года. В 2022-м было осуществлено подключение объекта к электроснабжению, пуско-наладочные работы, настройка гидравлических параметров. Сегодня отстойник функционирует в штатном режиме.
«То, что мы видим сегодня чашу вторичного отстойника с элементами нержавеющих материалов и из высокопрочного гидротехнического бетона, - это, действительно, XXI век! Аналогичные по качеству оборудования и производственному процессу очистные я видел в городе-побратиме Оулу. Подобное мы увидели и в Воронеже, где «Росводоканал» проводит столь же масштабные работы по реконструкции очистных сооружений. Это очень хорошо, современно, экологично. Это большой шаг вперед для Архангельска», - поделился своими впечатлениями председатель Общественного совета «РВК-Архангельск», зампред комиссии по вопросам городского хозяйства гордумы Дмитрий Акишев.
Говоря о работах по модернизации, которые предстоит провести на ЦОСК, Андрей Поташев отметил, что определены все необходимые мероприятия, которые обеспечат максимально возможную в современных условиях технологию очистки сточных вод в объеме 120 тысяч кубометров в сутки - это делается с определённым запасом для развития города. В 2022 году запланированы работы по реконструкции третьего первичного отстойника. По остальным объектам в 2022-2023 гг. будет вестись проектирование, строительно-монтажные работы начнутся с 2024 года.
«Очень радует, что даже в сложнейшие времена «РВК-Архангельск» продолжает свою инвестиционную программу, чтобы сделать сточные воды соответствующим самым высоким мировым стандартам. Уверен, все запланированные работы будут выполнены точно и в срок. С теми мероприятиями, которые проводит «РВК-Архангельск», я думаю, экологическая обстановка в городе заметно улучшится, и мы все-таки дождемся, что Роспотребнадзор разрешит нам купаться в Северной Двине», - отметил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов.