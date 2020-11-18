РеваншИдиотизм в Архангельске. Что «может повторить» депутат Дятлов?

В течении последних нескольких лет в канун 9 мая мне приходится писать статьи о победобесии.
Нет, не нравится это слово. Назовём данное явление РеваншИдиотизмом.
Пишу о том, что наряжать маленьких детишек в военную форму с бутафорскими орденами - не гордость за тогдашнюю победу, а полное неуважение к памяти своих предков, заслуживших награды в бою и воевавших за то, чтобы того кошмара никогда не повторилось. Слышал не от одного ветерана рассказ, с каким наслаждением они сменили мундиры и гимнастёрки на штатский костюм, как только такая возможность появилась. Хорошо, если идея подобного маскарада исходит от не очень умных (мягко говоря) родителей, а не от руководителей школьных и дошкольных учреждений… а то и откуда-то повыше.
Пишу о том, что стикер на ветровом стекле продукции немецкого автопрома «Спасибо деду за победу!» выглядит неуместно (опять мягко говоря). Ибо признаёмся – в чём-то победили, а в чём-то до сих пор безнадёжно проигрываем. Патриотизм превращается в лицемерие, не сказать – в фиглярство.
Но самое отвратительное, на взгляд автора этих строк, это кричалка – «Можем повторить!». И хрен с ней, когда она исходит от освежённого качка, перепутавшего святой праздник с победой в футбольном матче над немецкой сборной (до последней нам как до Луны).
Но когда тоже самое звучит из уст депутата…
На этой неделе вице-спикер Архангельского областного Собрания, председатель Комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии (то есть, ни разу не рядовой депутат) и известный в регионе политик Александр Дятлов разразился гневной риторикой в адрес Навального, углядев в нём агента Запада, а конкретно Германии.
- В Германии этот субъект прошел идеологическую подготовку и теперь возвращается к нам, чтобы аргументированно рушить образ России, как страны-победительницы в Великой Отечественной войне. Немцам выгодна такая точка зрения и они будут защищать Навального в медиа и на политическом поле.
Что ж, и у меня лично отношение к Навальному более чем прохладное. Правда, я считаю этого оппозиционера агентом Кремля, созданным Глебом Павловским в середине нулевых для разобщения либерального движения в России (имею на то основания). Но у каждого своя логика и пристрастия.
Однако свой панегирик по оппозиционному политику видный депутат, йог и сторонник трезвого образа жизни заканчивает всё тем же лозунгом из арсенала хмельных футбольных фанатов.
- У нас память хорошая. Мы помним подвиг наших дедов и, если надо, можем повторить».
Вот это уже ни в какие ворота… тем более что слова председателя думского Комитета в тот же день ретранслировали самые читаемые в регионе СМИ без каких-либо комментарий со своей стороны.
Я не знаю, служил ли Александр Владимирович в армии, этой строчки нет в официальной биографии, размещённой на сайте АОСД. Среди его наград (благодарности и почётные знаки не учитываем) только медаль «В память 1000-летия Казани» (не взятия!). Можно предположить, что он в своей жизни стоял под стволами (кличку «Пробитый» абы кому не дают). Но это по любому не с одной гранатой в чистом поле против трёх немецких танков.
Понимаю, что сказал в сердцах. Как недавно известный архангельский журналист, предложивший открывать огонь по особо разбушевавшимся сторонникам Навального. Двух многодетных отцов волнует проблема участия в протестных акциях несовершеннолетних, соблазнённых, по их мнению, пламенными речами о бунте как оздоровлении политической ситуации в стране. Оба люди публичные, отсюда ценность (как и опасность) произнесённого ими слова.
Только снова брать Берлин конкретно Дятлов не пойдёт. Хотя бы по возрасту. Разве что добровольцем-ополченцем, если противник снова будет стоять на подступах к Москве, как в 41-ом.
Пойдут наши дети, достигшие призывного возраста. И не все дойдут, на войне по-другому просто не бывает. И потом, с какой мотивацией идти, разве российская военная доктрина изменилась с оборонительной на наступательную? Позволю напомнить народному избраннику, что наших отцов-дедов сталинская пропаганда тоже готовила к войне на вражеской территории… а как оно вышло на самом деле?
Те ветераны, кто прошёл через этот ад, грезили совсем о другом. В любимой песне моего первого тестя-фронтовика, которую он пел на каждое 9 мая, были такие строчки:
- И также, как прежде,
Дойдут до Берлина,
СЕДЫЕ мужчины
С боями дойдут.
Увы, так только поётся. В реальной жизни война – удел молодых. Тех, о чьём патриотизме так заботится депутат.
Или это попытка подменить романтику бунта романтикой боя, вечная проблема ура-пропагандистов? Та ещё альтернатива. Именно в армии я, много игравший в детстве в войнушку, выколол на ноге пацифик. Потому что понял, что почём…
И менее существенное. Как известно, духовный лидер партии, в которой состоит Александр Владимирович Дятлов, всегда относился к Германии как главному деловому партнёру России на Западе. И тут такие прямые угрозы! Интересно мнение «Единой России» на этот счёт.
Как стало известно нашей редакции из собственных источников, приведённое выше высказывание архангельского депутата также растиражировано в Германии, его перепосты блокируются на немецких интернет-ресурсах. Осталось ждать включение фамилии «Дятлов» в следующий санкционный список. Что ж, тоже слава…
P.S. На следующий день после злосчастного интервью депутат АОСД Александр Дятлов… сломал ногу. Даже если это знак СВЫШЕ, всей редакцией желаем ему скорейшего выздоровления. И впредь следить за базаром.
Леонид Черток