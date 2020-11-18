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Вся правда о квартале 100

Сегодня в интервью журналисту Алексею Рэдфорду на телеканале СТВ заместитель директора Группы «Аквилон» Георгий Гудим-Левкович рассказал о реализации проекта комплексного освоения квартала 100.

 

Интервью можно увидеть в эфире на телеканале СТВ 12 февраля в 18:45, 22:30, 00:30,
13 февраля в 6:50, 8:00, 14 февраля в 6:15, 6:45, 7:15, и 15 февраля в 6:00, 6:45, 8:30, 12:30, а также на странице телекомпании в социальной сети.

В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья. Инвестором выступает Группа «Аквилон».

Напомним, что президент Владимир Путин назвал обеспечение жильем одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Поставлена важнейшая стратегическая задача – к 2030 году построить 1 млрд. кв. м нового, современного жилья. Поэтому федеральное правительство требует, чтобы во всех регионах была активно развернута работу по подготовке площадок для такого масштабного строительства. В том числе и за счет привлечения внебюджетных средств девелоперских компаний.
Именно эту задачу решает первый в регионе масштабный инвестпроект в сфере комплексного освоения территории. Общий объем инвестиций превышает 2,23 млрд. рублей. В соответствии с контрактом между застройщиком и муниципалитетом вложения в социальные объекты превышает 10% от общего объёма привлекаемых внебюджетных средств.

 

12 февраль 17:49 | : Горячая тема / Политика / Экономика

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