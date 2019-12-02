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Наши во власти. Мама нового премьер-министра России родом из Архангельской области

Оказывается, мама Михаила Мишустина, который вот-вот займёт второе по значимости кресло в РФ, урожденная котлошанка (1942 г. рождения). Хотя некоторые источники (непроверенные) приписывают ей армянское происхождение.

Впрочем, издание «Завтра», выходящее под редакцией известного ортодоксального коммуниста-юдофоба Проханова, интересовало, прежде всего, происхождение премьерского папы. И вот, что они накопали:

Отец нового премьер министра РФ Владимир Моисеевич родился 1939 году в г. Полоцке (Белорусская ССР). Он имеет еврейское происхождение.

Напомним, что Полоцкое еврейское гетто по условиям содержания имело печальную славу одного из самых страшных на территории Белоруссии, и к марту 1942 года было практически уничтожено фашистами. По разным оценкам, погибло от 7 до 10 тысяч евреев. Исходя из сказанного, Владимир Мишустин чудом выжил, а его сын Михаил имел все шансы не появиться на свет вовсе.

Симптоматично, что в официальной биографии будущего премьера (Википедия) указано армянское (под вопросом) происхождение матери, а отец идентифицирован как сотрудник аэропорта «Шереметьево». Что-то очень знакомое… мама у меня русская, а отец – юрист (Жириновский).

Что это означает в плане будущего функционирования кабинета министров?

Ровным счетом ничего. Но «завтраки», по-видимому, другого мнения.

   

17 январь 12:06 | : Горячая тема / Политика

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