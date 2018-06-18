"Цирк с конями". "Вольное дело" о главных итогах первой сессии VII созыва Архангельского областного Собрания депутатов

Илья Азовский (Эхо севера): Какие тут впечатления, какие комментарии? С этим придётся как-то жить. Как именно, пока не ясно. Жаль, что это происходит, когда я уже стар и завел собаку. Был бы помоложе, то собрал бы котомку и усвистал бы подальше от этой проклятой земли которую поругали, разграбили и на которой размножается и правит бал весь этот паноптикум.
P.S. Людей не жаль. Народ достоин этих решателей судеб.
Николай Прокофьев (Архсвобода): 1. В Архангельском облсобрании, как и обычно..., где выборов давно уже нет, их не произошло и в этот раз. 2. Примерно все те же клоуны, снова укравшие выборы в Архангельской области и разбавленные пассивными шестерками, что тупо выполнили политический заказ от «Единой России».3. Итоги этих "выборов" я и мои коллеги по Вольному делу озвучили еще весной этого года, когда формировался предвыборый "Список Андроида", якобы от Единой России. 4. Назначив Екатерину Прокопьеву спикером АОСД и унавозив ряды клоунов-депутатов собрания своими шестерками, Игорь Анатольевич защитил (на некоторое время) свои интересы в Архангельской области. 5. Архангельского областного собрания в понимании именно законотворческого и законодательного органа Поморья - в Архангельской области давно уже нет. 6. С открытием очередного сезона псевдополитического шапито вас, земляки и коллеги.
Андрей Рудалев (Беломорканал): По всей видимости, 20 сентября мы наблюдали один из этапов реализации плана «преемник» на региональном уровне. Игорю Орлову осталось два года губернаторствовать и при этом «токсичность» его с каждым днем все увеличивается. Обычно примерно за год федеральные власти заводят своего кандидата, которого они видят на вершине властной пирамиды в регионе. То есть из этих двух лет мы вычитаем еще один год. Поэтому есть ощущение, что Орлов решил накачивать своего кандидата и не ждать, когда это начнет делать федеральный центр. Первая сессия облСобрания стала презентацией властных способностей Екатерины Прокопьевой. Сможет ли она всех закрутить в бараний рог и реализовать написанный сценарий без сучка и задоринки? Она сделала это, проехалась гусеницами, не замечая никого, собственно, таким же танком она шла и во время предвыборной кампании. Теперь в облСобрании появилась жесткая учительская интонация школьной директрисы или завуча. Было ощущение диктанта, контрольной работы, за невыполнение которой вполне могли бы вывести из зала, вызвать родителей, а то и вообще выгнать из «школы» с волчьим билетом. Кролики и удав с указкой… Для Прокопьевой установочная сессия была тестовым заданием, схожим с теми, что подкидывали «курсантам» на президентских курсах: коня остановить, в горящую избу войти, вернее, проехать на БТР, прыгнуть с парашютом или со скалы. И Прокопьева отлично зарекомендовала себя боевой политической единицей без страха и упрека. Все остальные на ее фоне были лишь массовкой. В плюс ей идет и принадлежность к матигорской обетованной земле, и учительство, и социалка, которой верховодила, и фотка невдалеке от президента Путина. Так что региональная операция «преемник» вполне может реализоваться, после того как Прокопьеву обкатают в спикерском кресле. Если, конечно, у федерального центра не появится никаких планов, а планов относительно Архангельской области в обозримой перспективе никаких и не видно. Ах да, «кролики» - «оппозиционные» партии. Ну, собственно, не их вина, что им отвели роль массовки и политической «мебели». Все-таки против танка нет приема, особенно с пустыми руками и с дрожью в коленках. Было видно, что практически вся «оппозиция» только и думала, куда бы поукромней забиться, чтобы не заметили и вдруг к доске не вызвали. Вот и наблюдали все за этим презентационным «роликом» Прокопьевой, не без скрытого удовольствия. Главное, чтобы у них этот мазохизм не вошел в привычку, а то на следующую сессию все в коже и латексе заявятся. Первый четверг нового облСобрания – это вообще был женский день. Помимо Прокопьевой блистала Ирина Чиркова. На нее гипнотический магнетизм «удава» не подействовал. Была активна и выступала по делу, без демагогии, которая, например, свойственна лидеру коммунистов Александру Новикову. Чиркова произвела самое благоприятное впечатление. Если региональная власть была бы поумнее, то она давно бы уже сосваталась к ней.
Леонид Черток (RUSNORD): Мне бы тоже хотелось настоящей политической борьбы, страстей и противоречий. Чтобы было о чём писать, это чисто профессиональное. При этом ко всем представленным в областном Собрании партиям… да и вообще ко всем, отношусь с изрядной долей скепсиса, не сказать, презрения. НО! Я вспоминаю Госдуму середины 90-х. Вроде бы, тогда партией власти считался «Наш дом – Россия», хотя в главном Законодательном органе страны правили бал коммунисты и прочая оппозиция. Демократии и плюрализма хоть отбавляй… вот только предлагаемые исполнительной властью законы проходили со страшным скрипом, если проходили вообще. Нужно напоминать, как это отражалось, прежде всего, на экономике? Так что сейчас я, повзрослев, за прагматизм. Вот окрепнет рубль, поднимется нефть, подтянутся иностранные инвесторы, пройдут санкции… тогда от души и побазарим. Впрочем, у нас сохраняется интрига с архангельской ГорДумой, где «Единая Россия» вообще в меньшинстве, а у выдвинутой на очередной срок спикерства Валентины Сыровой какие-то проблемы с средним образованием. Мне уже не один городской депутат говорил, что они там занимаются пусть конкретными, но по сути местечковыми проблемами – поликлиники, детсадики, дворовые территории. Вот пусть и соревнуются в риторике, мэрия города как-нибудь да вывезет. А мы понаблюдаем…