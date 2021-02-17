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Сюрприз от «Аквилона»: В середине лета – максимальные скидки на квартиры в новостройках!*

В течении июля приобрести квартиры в новостройках Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске можно со скидкой в 20%.

Выгода при этом может достигать 490 и 420 тыс. рублей соответственно. В офисах компании можно узнать подробные условия, менеджеры отдела продаж помогут выбрать наиболее подходящий вариант квартиры.

Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов позволит существенно показатели по возведению нового жилья в Архангельской области.

 

*Сроки проведения акции с 01.07.2021 по 31.07.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 60-40-29 и 8 (8182) 60-40-69. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры 68.28 кв. м в Архангельске и  75.84 кв. м в Северодвинске при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

01 июль 10:48 | : Экономика

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