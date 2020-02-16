Полетели! 31 июля состоялся первый рейс по маршруту Архангельск-Котлас-Череповец

31 июля из аэропорта Архангельск состоялся рейс по новому маршруту, который позволил связать областной центр не только с городом Котласом, но и с крупным промышленным центром Вологодской области – городом Череповцом.
Рейс был выполнен на обновленном Л-410, который имеет более комфортный салон нежели его предшественник.
Время в пути до Котласа составило полтора часа. После получасовой стоянки в Котласе самолет взял курс на Череповец и через 1 час 40 минут совершил посадку в конечном пункте маршрута.
Обратный путь самолет проделал по маршруту Череповец-Котлас-Архангельск и в 20:30 совершил посадку в аэропорту Талаги.
Первые пассажиры этого рейса оценили возможность быстро и комфортно добраться до юга Архангельской области и до соседней Вологодской области.
Напомним, что эти регулярные субсидированные рейсы будут выполнятся по понедельникам, средам и пятницам и предусматривают стыковочное время для пассажиров, следующих в Москву и Санкт-Петербург из аэропортов «Архангельск» и «Череповец». Рейсы планируются к выполнению до 31 декабря 2020 года.
Для информации: сегодня география полетов из аэропорта Череповец охватывает значительный перечень российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград, Минеральные Воды, Ухта, Апатиты, Котлас, Анапа, Сочи, Геленджик, Симферополь, Советский, кроме того осуществляются международные рейсы в Болгарию, Батуми.