Специалист по льготам в Архангельске - хитрован на 59 000 в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, специалист по льготам и компенсациям в Архангельске в среднем получает 59 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 90 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 66 000 рублей, в Екатеринбурге – 74 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 68 000 рублей, в Челябинске – 64 000 рублей, в Омске – 58 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 57 000 рублей, в Сыктывкаре – 63 000 рублей и в Петрозаводске - 61 000 рублей в месяц.
Специалисты этого профиля, как правило, работают в крупных торговых или производственных компаниях, банках, компаниях — операторах мобильной связи. По мнению работодателей, в обязанности таких специалистов входит работа по следующим направлениям: