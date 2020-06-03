Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Специалист по льготам в Архангельске - хитрован на 59 000 в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, специалист по льготам и компенсациям  в Архангельске в среднем получает 59 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – на 90 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 66 000 рублей, в Екатеринбурге – 74 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 68 000 рублей, в Челябинске – 64 000 рублей, в Омске – 58 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 57 000 рублей, в Сыктывкаре – 63 000 рублей и в Петрозаводске -  61 000 рублей в месяц.

Специалисты этого профиля, как правило, работают в крупных торговых или производственных компаниях, банках, компаниях — операторах мобильной связи. По мнению работодателей, в обязанности таких специалистов входит работа по следующим направлениям:

  • бюджетирование и контроль затрат на персонал;
  • делопроизводство, учет и отчетность, а также внедрение и сопровождение автоматизированных систем учета;
  • мотивация, премирование, расчет заработных плат и премий;
  • нормирование труда, определение численности персонала, формирование графиков работы;
  • оценка, грейдирование, исследования, обзоры;
  • разработка, внедрение, корректировка методологий, принципов, инструментов;
  • разработка нормативных документов;
  • разработка страховых, пенсионных и других социальных программ.
21 июнь 07:00 | : Экономика

Главные новости


Мнение юриста: Конституция нуждается в нашей мудрости
Профессионал объяснил, почему такой бардак с Соловками
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (206)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20