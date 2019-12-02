Аэропорт "Архангельск" - "пионер" Поморья в раздельном сборе мусора

Свою заботу о нашей природе можно декларировать, а можно выражать в конкретных делах. Одним из таких поступков может стать, например, раздельный сбор отходов.
Именно поэтому аэропорт Архангельск одним из первых в регионе инициировал разработку и внедрение проекта по раздельному сбору мусора на территории воздушной гавани.
В начале января этого года во всех павильонах аэропорта, а также в служебных помещениях были установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Всего в аэропорту Архангельск их 14. Вывоз отсортированного мусора осуществляется специализированным транспортом, то есть концепция сортировки отходов сохраняется.
Использование таких контейнеров формирует у людей привычку сортировать собственный мусор. Привычка вырабатывается быстро, усилий не требует, но эффект от нее огромный и, прежде всего, это позволяет сократить образование отходов как таковых, то есть успех раздельного сбора мусора напрямую зависит от нашего с вами участия.
«Наше предприятие понимает важность решения вопросов экологии, необходимость включения экологических элементов, подразумевающих минимизацию негативного воздействия деятельности компании на окружающую среду, в общую стратегию компании, поэтому и впредь будет уделять этому серьезное внимание» - отметил Генеральный директор АО Аэропорт Архангельск Ваге Петросян.