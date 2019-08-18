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УК «Синергия» открыта для диалога с собственниками квартир

УК «Синергия» предоставляет полный спектр коммунальных и эксплуатационных услуг с момента получения жильцами ключей от квартиры. Сейчас она обслуживает 8 домов в Архангельске и Северодвинске.

 

Решение создать собственную управляющую компанию, было продиктовано не желанием получить дополнительную прибыль, а готовностью обеспечить полноценную эксплуатацию и содержание жилых комплексов. Особенно важна слаженная работа профессионалов УК «Синергия» в деле обслуживания домов, построенных по индивидуальным проектам. Сложное инженерное оборудование - системы тепло- и водоснабжения, скоростные лифты, пожарная сигнализация и комплексы видеонаблюдения предъявляют высокие требования к их повседневной эксплуатации. Несомненно, специалисты созданной застройщиком УК, лучше разбираются в сложном оборудовании, чем работники сторонних организаций.

- Конечно, жалобы в ЖКХ – это неизбежно. Главное – оперативно на них реагировать, и устранять замечания в срок. Кроме того, мы работаем в ежедневном контакте с застройщиком для безусловного выполнения гарантийных обязательств и устранения всех выявленных недостатков и замечаний, поступивших от собственников квартир. Наши тарифы и расходы – абсолютно прозрачны, при этом мы ориентируемся не на минимум предоставления услуг, а стремимся обеспечить такой их набор, который гарантируент комфортное проживание в доме, - отметил директор УК «Синергия» Илья Волокитин .

Управляющая компания «Синергия» является участником контактного центра «Диспетчер 24». На сайте жильцы оставляют заявки, отслеживание их выполнения идёт в автоматическом режиме.
- Заявка сразу же передаётся ответственному лицу. Назначается куратор по этой заявке. И все этапы выполнения работ контролируются в режиме «он-лайн», - говорит Илья Волокитин.

Напомним, что строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» для развития и сопровождения УК «Синергия»  заключил соглашение о сотрудничестве в сфере передачи, управления и обслуживания объектов с управляющая компания «ЮИТ Сервис» из Санкт-Петербурга. В настоящее время осуществляется внедрения современных технологий управления жильем. При этом холдинг «Аквилон Инвест» наравне с собственниками квартир контролирует качество работы управляющей компании и заинтересован в сохранении своего позитивного имиджа.

Как отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков, рост качества проектов новых жилых комплексов требует грамотного и правильного управление объектами:
- Естественно, сроками гарантийных обязательств это не ограничивается. Мы заинтересованы судьбе каждого построенного нами дома, в том, чтобы жителям было комфортно. Поэтому в холдинге создана специальная служба для технического контроля и устранения всех выявленных недостатков и замечаний. Это очень важно для формирования в Архангельске и Северодвинске рынка жилищных услуг нового поколения, - подчеркнул Алексей Попков.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью около 250 тыс. кв. м. В этом году компания вывела на рынок недвижимости региона сразу 6 новых жилых комплексов. В столице Поморья началось возведение пяти объектов, и еще одного – в городе корабелов.  Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. кв. м. В настоящие время работы на всех стройплощадках идут по графику.

  

01 ноябрь 10:56 | : Экономика

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